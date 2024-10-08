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Дрессировка кошек: можно ли научить их простым командам

1:00
Зоосфера » Кошки

Многие считают, что кошек невозможно дрессировать так же, как собак. Однако это не совсем правда! Мы разберемся, можно ли дрессировать кошку и какие методы помогут вам в этом.

Дрессировка кошек: можно ли научить их простым командам
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Да, кошек можно дрессировать! Хотя они более независимы, чем собаки, с правильным подходом можно научить их простым командам и трюкам.

1. Использование положительного подкрепления — как и в случае с собаками, лакомства и похвала являются ключевыми моментами в дрессировке кошек. Награждайте свою кошку за выполнение команд.

2. Краткие занятия — кошки не любят долгие тренировки. Проводите короткие занятия по 5-10 минут несколько раз в день.

3. Игровой подход — используйте игрушки для привлечения внимания вашей кошки. Например, вы можете научить ее прыгать через обруч или ловить мячик.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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