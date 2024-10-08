Дрессировка кошек: можно ли научить их простым командам

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают, что кошек невозможно дрессировать так же, как собак. Однако это не совсем правда! Мы разберемся, можно ли дрессировать кошку и какие методы помогут вам в этом.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Да, кошек можно дрессировать! Хотя они более независимы, чем собаки, с правильным подходом можно научить их простым командам и трюкам.

1. Использование положительного подкрепления — как и в случае с собаками, лакомства и похвала являются ключевыми моментами в дрессировке кошек. Награждайте свою кошку за выполнение команд.

2. Краткие занятия — кошки не любят долгие тренировки. Проводите короткие занятия по 5-10 минут несколько раз в день.

3. Игровой подход — используйте игрушки для привлечения внимания вашей кошки. Например, вы можете научить ее прыгать через обруч или ловить мячик.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



