Как научить собаку основным командам: секреты успешной дрессировки

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Дрессировка собаки — это увлекательный процесс, который укрепляет связь между питомцем и хозяином. Мы расскажем о том, как научить вашу собаку основным командам, чтобы сделать жизнь более комфортной и приятной.

Фото: openverse.org by cobalt123, CC BY-NC-SA 2.0

1. Команда "Сидеть" — начните с того, чтобы удерживать лакомство над головой собаки. Когда она поднимет голову, ее задняя часть опустится на землю. Как только это произойдет, похвалите и дайте лакомство.

2. Команда "Лежать" — после того как собака села, опустите лакомство к полу между ее передними лапами. Когда она ляжет, похвалите ее и дайте лакомство.

3. Команда "Ко мне" — используйте лакомство или игрушку, чтобы привлечь внимание собаки. Назовите ее по имени и сделайте шаг назад. Когда она подойдет, похвалите и дайте награду.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

