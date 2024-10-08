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Как научить собаку основным командам: секреты успешной дрессировки

0:56
Зоосфера » Собаки

Дрессировка собаки — это увлекательный процесс, который укрепляет связь между питомцем и хозяином. Мы расскажем о том, как научить вашу собаку основным командам, чтобы сделать жизнь более комфортной и приятной.

Как научить собаку основным командам: секреты успешной дрессировки
Фото: openverse.org by cobalt123, CC BY-NC-SA 2.0

1. Команда "Сидеть" — начните с того, чтобы удерживать лакомство над головой собаки. Когда она поднимет голову, ее задняя часть опустится на землю. Как только это произойдет, похвалите и дайте лакомство.

2. Команда "Лежать" — после того как собака села, опустите лакомство к полу между ее передними лапами. Когда она ляжет, похвалите ее и дайте лакомство.

3. Команда "Ко мне" — используйте лакомство или игрушку, чтобы привлечь внимание собаки. Назовите ее по имени и сделайте шаг назад. Когда она подойдет, похвалите и дайте награду.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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