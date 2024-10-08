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3 самые милые породы кошек: точно покорят ваше сердце

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Зоосфера » Кошки

Кошки — это настоящие пушистые комки любви. Если вы ищете идеального компаньона, то стоит обратить внимание на несколько пород, которые отличаются особой миловидностью и дружелюбным характером. 

3 самые милые породы кошек: точно покорят ваше сердце
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

1. Британская короткошерстная — с округлыми щечками и большими глазами, эта порода завоевывает сердца людей по всему миру. Британцы известны своим спокойным нравом и преданностью. Они отлично подходят для семей с детьми.

2. Шотландская вислоухая — их уникальные ушки и нежный характер делают их невероятно милыми. Эти кошки очень общительны и любят проводить время с хозяевами, что делает их идеальными компаньонами.

3. Норвежская лесная — с пушистой шерстью и выразительными глазами, норвежцы выглядят как настоящие сказочные существа. Они дружелюбны и игривы, что делает их отличными питомцами для активных людей.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. 

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами.

Норве́жская лесна́я ко́шка — порода полудлинношёрстных кошек, наиболее распространена в странах Северной Европы. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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