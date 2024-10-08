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Мифы и реальность: нужно ли купать кошек и как это сделать правильно

0:58
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек задаются вопросом: нужно ли купать своих питомцев? Существует множество мифов на эту тему. Давайте разберемся, нужно ли это делать и как правильно ухаживать за шерстью вашей кошки.

Мифы и реальность: нужно ли купать кошек и как это сделать правильно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошки известны своей способностью поддерживать чистоту самостоятельно. Их языки имеют специальные щетинки, которые помогают удалять грязь и лишнюю шерсть. Однако в некоторых случаях купание может быть необходимым.

1. Заболевания кожи — если у вашей кошки есть проблемы с кожей, ветеринар может рекомендовать купание с использованием специальных шампуней.

2. Попадание в грязь или химикаты — если ваша кошка оказалась в ситуации, когда она сильно испачкалась, купание может быть единственным решением.

3. Аллергии — регулярное купание может помочь снизить количество аллергенов для людей в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Ветерина́р — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных.

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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