Сколько на самом деле спят кошки? Вы будете удивлены

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки знает, что эти пушистые создания могут спать по 16-20 часов в сутки. Но действительно ли это так? Мы разберемся, сколько времени на самом деле проводят кошки во сне и почему это так важно для их здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Кошки — настоящие гуру сна. В среднем они спят около 12-16 часов в день, но некоторые могут спать до 20 часов. Это связано с их природной инстинктивной потребностью в восстановлении энергии после охоты.

Глубокий сон важен для их физического и психического здоровья, ведь именно в этот момент происходит восстановление организма.

Важно помнить, что возраст, уровень активности и здоровье кошки могут влиять на количество сна. Молодые котята могут спать больше, чем взрослые кошки, а пожилые кошки могут нуждаться в дополнительном отдыхе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

