Осторожно, злая собака: пять пород с плохой репутацией

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотя каждая собака уникальна, некоторые породы имеют репутацию агрессивных или сложных в воспитании. Мы расскажем о пяти именно таких породах.

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1. Питбуль

Питбули часто воспринимаются как агрессивные собаки из-за их силы. Однако правильное воспитание и социализация могут сделать их отличными компаньонами.

2. Ротвейлер

Эти мощные собаки могут проявлять защитные инстинкты, что иногда воспринимается как агрессия. Они требуют строгого воспитания и социализации с раннего возраста.

3. Доберман

Доберманы также имеют репутацию агрессивных собак, но при правильном подходе они могут стать преданными и любящими питомцами.

4. Чау-чау

Эти собаки известны своим независимым характером и могут быть упрямыми. Они требуют терпеливого и опытного владельца.

5. Сибирский хаски

Хотя хаски не агрессивны по своей природе, их высокая энергия и независимость могут привести к проблемам с поведением, если они не получают достаточной физической активности и внимания.

Уточнения

Американский питбультерьер (англ. American pitbull terrier), сокращенно питбуль (Pitbull) — американская порода собак.



Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.



Доберма́н (нем. dobermann) — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в городе Апольда (Тюрингия, Германия) в конце XIX века Карлом Фридрихом Луисом Доберманом.



Чау-чау — сторожевая собака, компаньон, одна из древнейших пород собак.



Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак.

