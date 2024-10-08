Как сделать шерсть вашей собаки блестящей и здоровой: полезные советы

Шерсть собаки — это важный аспект здоровья. Правильный уход за шерстью поможет избежать многих проблем и сделает вашего питомца более счастливым.
Частота расчёсывания зависит от породы. Длинношёрстным собакам требуется это делать ежедневно, а короткошёрстным — несколько раз в неделю.
Купайте собаку не чаще одного раза в месяц, чтобы не нарушить естественный баланс кожи. Используйте специальные шампуни для собак, чтобы избежать раздражения.
Качественное питание играет ключевую роль в здоровье шерсти. Обеспечьте вашего питомца сбалансированным рационом с достаточным количеством жирных кислот, витаминов и минералов.
Если у вашей собаки проблемы с шерстью, проконсультируйтесь с ветеринаром о добавках, которые могут улучшить состояние шерсти и кожи.
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