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Как сделать шерсть вашей собаки блестящей и здоровой: полезные советы

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Зоосфера » Собаки

Шерсть собаки — это важный аспект здоровья. Правильный уход за шерстью поможет избежать многих проблем и сделает вашего питомца более счастливым. 

Как сделать шерсть вашей собаки блестящей и здоровой: полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Частота расчёсывания зависит от породы. Длинношёрстным собакам требуется это делать ежедневно, а короткошёрстным — несколько раз в неделю. 

Купайте собаку не чаще одного раза в месяц, чтобы не нарушить естественный баланс кожи. Используйте специальные шампуни для собак, чтобы избежать раздражения.

Качественное питание играет ключевую роль в здоровье шерсти. Обеспечьте вашего питомца сбалансированным рационом с достаточным количеством жирных кислот, витаминов и минералов.

Если у вашей собаки проблемы с шерстью, проконсультируйтесь с ветеринаром о добавках, которые могут улучшить состояние шерсти и кожи.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Ветерина́р — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных.

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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