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Кошачьи усы: зачем они на самом деле нужны нашим пушистикам

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Зоосфера » Кошки

Усы у кошек — это не просто милое украшение. Они играют важную роль в жизни наших мурлык. Мы раскроем секреты, почему усы так важны для них.

Кошачьи усы: зачем они на самом деле нужны нашим пушистикам
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Усы помогают кошкам ориентироваться в темноте и узких пространствах. Они чувствуют с помощью них окружающий мир и избегают столкновений с предметами.

Кошачьи усы являются чувствительными органами, которые помогают им определять размер и форму объектов вокруг них.

Усы могут также служить средством общения с другими кошками и животными. Положение усов может сигнализировать о настроении — расслабленные усы означают спокойствие, а напряженные — агрессию или страх.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Усы́ — у млекопитающих (типа грызунов, кошек) жёсткие осязательные волосы вокруг носа называются вибриссами и имеют иное происхождение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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