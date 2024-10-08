Не игнорируйте эти признаки! Как понять, что ваша кошка больна?

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Есть ряд признаков, на которые обязательно стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить болезнь вашего пушистого друга. Мы расскажем о том, как понять, что ваша кошка больна.

Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

1. Если ваша кошка внезапно перестала есть или, наоборот, начала есть больше обычного, это может быть признаком болезни.

2. Лень, агрессия или чрезмерная скрытность могут указывать на проблемы со здоровьем. Обратите внимание на изменения в привычках вашей кошки.

3. Проблемы с шерстью, рвота, диарея или выделения из глаз и носа — всё это серьёзные признаки, требующие внимания ветеринара.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Ветерина́р — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных.

