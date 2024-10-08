Интересные факты о черных кошках, которые вы могли не знать

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что особенного в черных кошках

Ген черной шерсти у кошек может иметь три варианта: сплошной черный, коричневый и коричный. Эти оттенки взаимодействуют с рисунком на шерсти.

Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Если у кошки сплошная черная шерсть, но также доминантный ген табби, сильное воздействие солнечных лучей может разрушить черный пигмент, и на шерсти могут появиться ранее невидимые полосы. Еще одной возможной причиной такого явления может быть дефицит питательных веществ.

Черные кошки удивительно быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Спасенные с улицы, они не только согревают сердца своих спасителей, но и легко находят общий язык с другими людьми. Даже в стрессовых условиях приюта эти кошки часто проявляют дружелюбие и общительность.

Кроме того, исследования также показывают, что черные кошки могут быть менее восприимчивы к заболеваниям по сравнению с другими кошачьими. Черные кошки отличаются послушанием, чуткостью, общительностью. Они отлично улавливают настроение людей.

Благодаря особой чувствительности, черные кошки способны предсказывать изменения погоды и различные погодные аномалии.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



