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Лукашенко предложил поставить памятник корове

0:53
Зоосфера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить памятник корове, чтобы увековечить историческую значимость этого животного в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщает национальное информационное агентство Белоруссии БелТА.

Лукашенко предложил поставить памятник корове
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова — это святое. Для меня это святое", — цитирует белорусского президента агентство БелТА.

Как сообщил Лукашенко, корова также есть и в его личном подсобном хозяйстве. Не так давно ему подарили эту корову из Брестской области. По словам президента, она давала настолько высокие надои, что ее пришлось перевести на другой рацион питания.

Уточнения

Коро́ва - отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка. Прежде чем стать коровой, самка быка является тёлкой (до первого оплодотворения), после оплодотворения до первых родов она называется нетелью.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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