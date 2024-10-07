В Подмосковье внесли 378 видов животных в Красную книгу

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства экологии и природопользования Московской области в связи с Всемирным днем защиты животных, в Красную книгу региона внесено более 378 животных. При этом за последние 30 лет ни один редкий вид не был утрачен.

Фото: en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

"От имени ведомства я хочу выразить признательность не только своим коллегам, но и всем жителям области, которые проявляют любовь и внимание к братьям нашим меньшим", — сказал и. о. министра Павел Бида.

Согласно информации, в Красной книге Московской области в настоящее время насчитывается 680 видов живых организмов. Из них: 20 видов млекопитающих, 69 видов птиц, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 11 видов круглоротых и рыб, 269 видов беспозвоночных, 206 видов сосудистых растений, 25 видов моховидных, 3 вида водорослей, 41 вид лишайников, 27 видов грибов.

Всемирный день защиты животных отмечался 4 октября. В этот день проходили лекции, круглые столы, развлекательные мероприятия, посвященные теме помощи братьям нашим меньшим.

Уточнения

Кра́сная кни́га - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.

