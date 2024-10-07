Во Вьетнамских зоопарках от птичьего гриппа погибло 47 тигров

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вспышка вируса птичьего гриппа H5N1 привела к гибели 47 тигров, а также трех львов и одной пантеры в сафари-парке My Quynh и зоопарке Вуон Хоай во Вьетнаме. Об этом сообщают местные СМИ.

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Согласно результатам анализов, проведенных Национальным центром диагностики здоровья животных, причиной гибели тигров, львов и пантеры в зоопарках Вьетнама стал вирус птичьего гриппа H5N1 типа A, сообщает государственное информационное агентство VNA.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчет VNA, ни у одного из сотрудников зоопарков, работавших в непосредственной близости с зараженными животными, не было выявлено респираторных симптомов.

В сообщении Всемирной организации здравоохранения отмечается, что инфекция вирусом H5N1 у людей может иметь различную степень тяжести, вплоть до фатальных исходов.

Как напоминает The Guardian, в марте правительство Вьетнама сообщило ВОЗ о смертельном случае заражения человека этим вирусом.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

