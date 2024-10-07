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Собака спасла пожилого хозяина, позвав на помощь

1:29
Зоосфера

Собака спасла своего хозяина, который получил травму ноги в сельской местности штата Вашингтон. 84-летний мужчина упал и не имел возможности подняться в течение нескольких часов. Пес вышел на дорогу и сидел посреди нее, пока не привлек внимание помощника местного шерифа. По словам властей, действия собаки позволили доставить помощь своему хозяину.

Собака спасла пожилого хозяина, позвав на помощь
Фото: flickr.com by Алекс Смит, PDM

13-летняя собака Гита сидела посреди дороги, когда ее заметил помощник шерифа округа Стивенс. Он пытался посадить собаку в патрульную машину, чтобы найти хозяйку, но Гита отказывалась. Тогда помощник шерифа оставил собаку на месте и проверил дома в радиусе мили, но не смог найти хозяйку. Позже он вернулся и обнаружил Гиту уже лежащей на осевой линии дороги.

Когда помощник шерифа попытался увести Гиту с дороги, она побежала по слегка наезженной тропинке без опознавательных знаков. Помощник шерифа последовал за ней и в итоге Гита привела его к небольшому летнему домику.

По данным офиса шерифа, вскоре помощник шерифа услышал голос пожилого мужчины, который звал на помощь, лежа на земле рядом с домиком. Мужчина получил травму ноги несколько часов назад и не мог принять необходимые лекарства.

"У него могли быть серьезные последствия, если бы его не нашли”, — заявили в полицейском офисе.

Уточнения

Органы правопорядка США - один из видов самостоятельной и независимой власти в штатах США, представляющий собой совокупность организационно-функциональных механизмов государственного характера для реализации целей и задач государственной политики.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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