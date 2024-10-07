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Полезно ли спать с домашними животными

1:43
Зоосфера

Согласно исследованию учёных из Тринити-колледжа при Кембриджском университете, у людей, которые спят со своими собаками, наблюдается более низкое качество ночного сна. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Полезно ли спать с домашними животными
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно статистике, более 20% владельцев домашних животных регулярно засыпают вместе со своими питомцами. Одни люди получают удовольствие от ощущения тепла рядом, другие вынуждены мириться с таким соседством, ведь собаки и кошки не спрашивают разрешения, чтобы лечь рядом с хозяином. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева в интервью "Известиям" рассказала о пользе и вреде совместного со своим питомцем сна.

Эксперт рассказал, что сон с животными имеет ряд плюсов, таких как: построение доверительных отношений, избавление от стресса, тревоги и депрессии благодаря снижению уровня кортизола, гормона стресса, и повышению уровня окситоцина, гормона привязанности.

Он также отметил, что совместный сон с питомцем — тренировка для иммунной системы: с одной стороны, контакт с несвойственными человеку микробами, а с другой — расширение диапазона бактерий и вирусов, с которыми она умеет бороться.

Однако у этого есть и обратная сторона. Во-первых, может нарушиться сон человека, а также усугубиться симптомы астмы и аллергии из-за шерсти и частиц животного.

Так же — и с иммунитетом. Людям, у которых он низкий, эксперт не рекомендует спать с животными, так как питомцы могут быть переносчиками опасных инфекций.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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