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Можно ли собакам есть тунца: ответ ветеринаров

1:08
Зоосфера

Можно ли собакам есть тунца

Вы можете кормить свою собаку небольшим количеством тунца. Если корм изначально содержит тунца, то он является хорошим источником питательных веществ для вашего питомца — витаминов и минералов.

Можно ли собакам есть тунца: ответ ветеринаров
Фото: openverse.org by motleypixel, CC BY 2.0

Тунец является отличным источником белка для собак. Кроме того, рыба содержит полезные кислоты омега-3, которые чрезвычайно полезны для организма животного. Они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а также помогают улучшить здоровье кожи и шерсти питомца.

Кроме того, рыбка содержит витамин D, который играет важную роль в здоровье питомца. Белок поддерживает здоровье мышц и развитие животного.

Как правильно кормить собаку тунцом

Кормите собаку тунцом в небольших количествах, так как эта рыба может содержать ртуть.  Важно следить за тем, чтобы тунец был свежим и не содержал вредных добавок.

Несмотря на его пользу, важно помнить, что тунец не должен быть основным источником белка в рационе вашей собаки.

 

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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