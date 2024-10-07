Можно ли собакам есть тунца: ответ ветеринаров

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли собакам есть тунца

Вы можете кормить свою собаку небольшим количеством тунца. Если корм изначально содержит тунца, то он является хорошим источником питательных веществ для вашего питомца — витаминов и минералов.

Фото: openverse.org by motleypixel, CC BY 2.0

Тунец является отличным источником белка для собак. Кроме того, рыба содержит полезные кислоты омега-3, которые чрезвычайно полезны для организма животного. Они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а также помогают улучшить здоровье кожи и шерсти питомца.

Кроме того, рыбка содержит витамин D, который играет важную роль в здоровье питомца. Белок поддерживает здоровье мышц и развитие животного.

Как правильно кормить собаку тунцом

Кормите собаку тунцом в небольших количествах, так как эта рыба может содержать ртуть. Важно следить за тем, чтобы тунец был свежим и не содержал вредных добавок.

Несмотря на его пользу, важно помнить, что тунец не должен быть основным источником белка в рационе вашей собаки.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

