Можно ли собакам есть тунца: ответ ветеринаров

Вы можете кормить свою собаку небольшим количеством тунца. Если корм изначально содержит тунца, то он является хорошим источником питательных веществ для вашего питомца — витаминов и минералов.
Тунец является отличным источником белка для собак. Кроме того, рыба содержит полезные кислоты омега-3, которые чрезвычайно полезны для организма животного. Они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а также помогают улучшить здоровье кожи и шерсти питомца.
Кроме того, рыбка содержит витамин D, который играет важную роль в здоровье питомца. Белок поддерживает здоровье мышц и развитие животного.
Кормите собаку тунцом в небольших количествах, так как эта рыба может содержать ртуть. Важно следить за тем, чтобы тунец был свежим и не содержал вредных добавок.
Несмотря на его пользу, важно помнить, что тунец не должен быть основным источником белка в рационе вашей собаки.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.