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Все преимущества и особенности бенгальской породы кошек

1:05
Зоосфера

Интересные факты о породе бенгальских кошек

Бенгальская кошка отличается мускулистым и худощавым телосложением. Эта порода также обладает очень красивой и необычной окраской.

Все преимущества и особенности бенгальской породы кошек
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

У них могут быть коричневые пятна или пестрины, но черные подушечки лап и черный кончик хвоста. Эти животные также имеют более длинный хвост и задние лапы, чем обычные кошки. Как правило, бенгальские кошки игривы, активны и любознательны.

Это чрезвычайно энергичная порода, которая требует регулярных физических нагрузок. Их игры часто напоминают охотничье поведение. Например, питомец может подстерегать вас, прыгать и ловко маневрировать. Именно поэтому важно купить высокий домик и игрушки для животного.

Кроме того, бенгальские кошки чрезвычайно умны и легко поддаются дрессировке. Поэтому ваш питомец легко научится ходить на поводке или шлейке, подавать лапу и подходить по команде.

Уточнения

Бенгальская кошка бенгал — межродовой гибрид домашней кошки (Felis catus) и собственно бенгальской кошки (Prionailurus bengalensis).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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