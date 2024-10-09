Гарвардские исследователи объяснили, как у кошек появился цвет глаз

Исследователи из Гарвардского университета провели детальное исследование, чтобы выяснить, какой цвет глаз был у общего предка всех современных кошачьих. Анализируя изображения 52 таксонов кошек и сопоставляя результаты с филогенетическим древом семейства кошачьих, учёные обнаружили, что у предков этих животных, живших 30 миллионов лет назад, глаза были карими. Это также было характерно для их ближайших родственников — линзангов.
Однако после отделения ветви линзангов у некоторых животных начали проявляться серые глаза. Учёные полагают, что это было вызвано генетической мутацией, которая снизила количество пигмента (эумеланина) в радужке, что привело к серо-коричневому оттенку глаз. В ходе эволюции появились и другие цвета глаз, такие как синие, зелёные и жёлтые.
Особое внимание исследователи уделили голубым глазам, которые, по их словам, являются рецессивными у кошек. Вероятность того, что дикая популяция сохранит голубоглазых особей, крайне низка из-за доминирования карих глаз.
Также специалисты выяснили, что у кошек с жёлтыми глазами, скорее всего, будут круглые зрачки, а у кошек с карими — вертикальные. Интересно, что учёным не удалось найти взаимосвязь между цветом глаз и средой обитания, что требует дальнейшего изучения.
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