Гарвардские исследователи объяснили, как у кошек появился цвет глаз

Цвет глаз кошек: от карих до голубых — история эволюции

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи из Гарвардского университета провели детальное исследование, чтобы выяснить, какой цвет глаз был у общего предка всех современных кошачьих. Анализируя изображения 52 таксонов кошек и сопоставляя результаты с филогенетическим древом семейства кошачьих, учёные обнаружили, что у предков этих животных, живших 30 миллионов лет назад, глаза были карими. Это также было характерно для их ближайших родственников — линзангов.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Однако после отделения ветви линзангов у некоторых животных начали проявляться серые глаза. Учёные полагают, что это было вызвано генетической мутацией, которая снизила количество пигмента (эумеланина) в радужке, что привело к серо-коричневому оттенку глаз. В ходе эволюции появились и другие цвета глаз, такие как синие, зелёные и жёлтые.

Особое внимание исследователи уделили голубым глазам, которые, по их словам, являются рецессивными у кошек. Вероятность того, что дикая популяция сохранит голубоглазых особей, крайне низка из-за доминирования карих глаз.

Также специалисты выяснили, что у кошек с жёлтыми глазами, скорее всего, будут круглые зрачки, а у кошек с карими — вертикальные. Интересно, что учёным не удалось найти взаимосвязь между цветом глаз и средой обитания, что требует дальнейшего изучения.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



