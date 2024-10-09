В Белфасте женщину арестовали за агрессивные действия после поимки чайки

В Белфасте, Северная Ирландия, 58-летняя Анна Уайлдман оказалась в центре необычного инцидента, когда поймала чайку и отказалась её отпускать. Женщина поместила птицу в сумку, что вызвало возмущение у прохожих. Один из них попросил её освободить птицу, но Уайлдман проигнорировала просьбу и отреагировала агрессивно. Она начала размахивать пакетом молока и шваброй, ударив нескольких прохожих. Когда на место прибыли полицейские, женщина оказала сопротивление и была арестована.
Уайлдман была обвинена по нескольким статьям, однако вину не признала. В суде её адвокат, Дэвид Трейнор, отметил, что ситуация действительно необычна, но подчеркнул, что его подзащитная не страдает психическими расстройствами. Уайлдман живёт в одиночестве, и её забота о птицах, вероятно, связана с тем, что она искренне считает, что пернатые нуждаются в помощи. Она утверждает, что приносит птиц домой, чтобы подкармливать их и ухаживать за ними.
После шести недель ареста женщину отпустили под залог до вынесения приговора.
Бе́лфаст - город в Соединённом Королевстве, столица Северной Ирландии.
Ча́йковые - семейство птиц отряда ржанкообразных, обитающих в морских акваториях либо внутренних водоёмах, а также в пределах населённых пунктов.
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