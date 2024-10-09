В Белфасте женщину арестовали за агрессивные действия после поимки чайки

Белфастская история: как чайка привела к аресту

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Белфасте, Северная Ирландия, 58-летняя Анна Уайлдман оказалась в центре необычного инцидента, когда поймала чайку и отказалась её отпускать. Женщина поместила птицу в сумку, что вызвало возмущение у прохожих. Один из них попросил её освободить птицу, но Уайлдман проигнорировала просьбу и отреагировала агрессивно. Она начала размахивать пакетом молока и шваброй, ударив нескольких прохожих. Когда на место прибыли полицейские, женщина оказала сопротивление и была арестована.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaaraa, CC BY 4.0

Уайлдман была обвинена по нескольким статьям, однако вину не признала. В суде её адвокат, Дэвид Трейнор, отметил, что ситуация действительно необычна, но подчеркнул, что его подзащитная не страдает психическими расстройствами. Уайлдман живёт в одиночестве, и её забота о птицах, вероятно, связана с тем, что она искренне считает, что пернатые нуждаются в помощи. Она утверждает, что приносит птиц домой, чтобы подкармливать их и ухаживать за ними.

После шести недель ареста женщину отпустили под залог до вынесения приговора.

Уточнения

Бе́лфаст - город в Соединённом Королевстве, столица Северной Ирландии.



Ча́йковые - семейство птиц отряда ржанкообразных, обитающих в морских акваториях либо внутренних водоёмах, а также в пределах населённых пунктов.

