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В Белфасте женщину арестовали за агрессивные действия после поимки чайки

Белфастская история: как чайка привела к аресту
1:15
Зоосфера

В Белфасте, Северная Ирландия, 58-летняя Анна Уайлдман оказалась в центре необычного инцидента, когда поймала чайку и отказалась её отпускать. Женщина поместила птицу в сумку, что вызвало возмущение у прохожих. Один из них попросил её освободить птицу, но Уайлдман проигнорировала просьбу и отреагировала агрессивно. Она начала размахивать пакетом молока и шваброй, ударив нескольких прохожих. Когда на место прибыли полицейские, женщина оказала сопротивление и была арестована.

Белфастская история: как чайка привела к аресту
Фото: commons.wikimedia.org by Vaaraa, CC BY 4.0

Уайлдман была обвинена по нескольким статьям, однако вину не признала. В суде её адвокат, Дэвид Трейнор, отметил, что ситуация действительно необычна, но подчеркнул, что его подзащитная не страдает психическими расстройствами. Уайлдман живёт в одиночестве, и её забота о птицах, вероятно, связана с тем, что она искренне считает, что пернатые нуждаются в помощи. Она утверждает, что приносит птиц домой, чтобы подкармливать их и ухаживать за ними.

После шести недель ареста женщину отпустили под залог до вынесения приговора.

Уточнения

Бе́лфаст - город в Соединённом Королевстве, столица Северной Ирландии.

Ча́йковые - семейство птиц отряда ржанкообразных, обитающих в морских акваториях либо внутренних водоёмах, а также в пределах населённых пунктов.

Автор Дмитрий Тезнев
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