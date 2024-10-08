Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома

Какие собаки слишком независимы для жизни в доме

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера



Британский кинолог Ричард Макнамара, имеющий более 12 лет опыта работы с собаками, поделился своим мнением о породах, которые он бы не стал заводить дома. Макнамара выделил три породы, которые, по его мнению, наименее подходят для содержания в домашних условиях.

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На третьем месте оказались таксы. Эксперт отметил, что они очень громко и часто лают, а также требуют к себе много внимания. Хотя лай не доставляет ему серьёзных неудобств, Макнамара признался, что не хотел бы собаку, которая постоянно лезет к нему на руки.

Вторую строчку рейтинга заняли плоскомордые породы, такие как мопсы и французские бульдоги. Кинолог объяснил, что ему не хотелось бы просыпаться от храпа питомца.

Первое место Макнамара отдал пастушьим собакам, таким как бернский зенненхунд и тибетский мастиф. Он подчеркнул, что эти породы слишком независимы и плохо адаптируются к жизни в доме.

Его пост вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Многие из них не согласились с мнением кинолога, заявляя, что их таксы не требуют столько внимания, а мопсы вовсе не храпят.

Уточнения

Кинология - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.



