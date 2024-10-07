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Какие растения токсичны для кошек: обезопасьте своих питомцев

1:26
Зоосфера

Какие растения небезопасны для кошек

Владельцам кошек важно знать, что многие комнатные растения и цветы могут быть крайне опасны для здоровья животного.

Какие растения токсичны для кошек: обезопасьте своих питомцев
Фото: unsplash.com by Mikhail Vasilyev, PDM

Лилии являются одними из самых опасных растений для кошек, так как эти цветы вызывают почечную недостаточность у питомца. Это может привести даже к летальному исходу.

Алоэ, которое часто используется в медицине для человека, также может быть вредно для кошек. При попадании внутрь он может вызвать рвоту, диарею и вялость.

Диффенбахия может вызывать ожоги во рту, слюнотечение и затрудненное глотание у кошек. Филодендрон может спровоцировать судороги, боль и отек при проглатывании.

Спатифиллум может вызывать диарею, рвоту и потерю аппетита у кошек. Каланхоэ со своими яркими цветами может спровоцировать воспаление языка и слизистых оболочек, а также другие проблемы с полостью рта.

Если у вас дома есть эти растения, важно убедиться, что они недоступны для вашего питомца. Кошки часто проявляют любопытство и могут попробовать листья или цветы на вкус, что может привести к серьезным последствиям.

Если вы подозреваете, что ваша кошка могла отравиться растением, немедленно обратитесь к ветеринару. Быстрая реакция может спасти жизнь вашего питомца.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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