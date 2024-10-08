Хотите, чтобы ваша кошка спокойно перенесла поездку? Используйте эти ароматы

Большинство кошек с недоверием относятся к поездкам и путешествиям — это стрессовая ситуация для них. Но владельцы могут помочь питомцу успокоиться, используя ароматы, которые кошки воспринимают как успокаивающие.
Резкая смена привычной обстановки, незнакомые звуки и запахи во время поездки вызывают у кошек стресс и тревогу. Они могут проявлять признаки беспокойства:
Такое поведение вызвано природными инстинктами кошек, ведь в дикой природе смена местоположения повышает риски для их безопасности.
К счастью, используя правильные ароматические вещества, владельцы могут помочь кошке справиться со стрессом во время поездки. Какие ароматы действуют успокаивающе на питомцев?
Чтобы помочь кошке расслабиться в дороге, владельцы могут:
Важно! Не наносите ароматические масла непосредственно на кожу кошки. Также убедитесь, что выбранный аромат безопасен для животных.
Запахи — важный фактор комфорта кошек. Используя успокаивающие ароматы, владельцы могут помочь своим питомцам легче переносить стрессовые ситуации во время поездок.
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