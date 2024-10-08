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Хотите, чтобы ваша кошка спокойно перенесла поездку? Используйте эти ароматы

2:20
Зоосфера » Кошки

Большинство кошек с недоверием относятся к поездкам и путешествиям — это стрессовая ситуация для них. Но владельцы могут помочь питомцу успокоиться, используя ароматы, которые кошки воспринимают как успокаивающие.

Хотите, чтобы ваша кошка спокойно перенесла поездку? Используйте эти ароматы
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Почему кошки негативно относятся к поездкам

Резкая смена привычной обстановки, незнакомые звуки и запахи во время поездки вызывают у кошек стресс и тревогу. Они могут проявлять признаки беспокойства:

  • Повышенное мяуканье, рычание, шипение
  • Отказ от еды и питья
  • Расчёсывание или облизывание шерсти
  • Попытки сбежать и спрятаться

Такое поведение вызвано природными инстинктами кошек, ведь в дикой природе смена местоположения повышает риски для их безопасности.

Успокаивающие ароматы для кошек

К счастью, используя правильные ароматические вещества, владельцы могут помочь кошке справиться со стрессом во время поездки. Какие ароматы действуют успокаивающе на питомцев?

  1. Лаванда. Этот цветочный аромат оказывает умиротворяющее действие на кошек благодаря содержанию в нем линалоола.
  2. Ромашка. Эфирное масло ромашки снижает беспокойство и тревожность у кошек.
  3. Ванилин. Сладковатый аромат ванили создает у кошек ощущение безопасности и комфорта.
  4. Валериана. Этот травянистый запах напоминает кошкам о природных условиях и успокаивает их.

Как использовать успокаивающие ароматы

Чтобы помочь кошке расслабиться в дороге, владельцы могут:

  • Положить немного ароматического масла на игрушку или одежду питомца.
  • Распылить аромат в переноске или машине непосредственно перед поездкой.
  • Использовать ароматические диффузоры в местах, где кошка находится.

Важно! Не наносите ароматические масла непосредственно на кожу кошки. Также убедитесь, что выбранный аромат безопасен для животных.

Запахи — важный фактор комфорта кошек. Используя успокаивающие ароматы, владельцы могут помочь своим питомцам легче переносить стрессовые ситуации во время поездок.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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