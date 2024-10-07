Почему ваша кошка ненавидит стричь когти и что с этим делать?

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Регулярная стрижка когтей — важная процедура для ухода за кошками, но многие владельцы жалуются, что их питомцы категорически не желают ее терпеть. Как быть в такой ситуации?

Фото: flickr. com by yoppy, CC BY 2.0

Почему кошки не любят стрижку когтей

Основные причины нежелания кошек подстригать когти:

Чувство дискомфорта и боли. Когти очень чувствительны, поэтому любое прикосновение к ним вызывает дискомфорт. Кошки боятся, что их будет больно.

Природный инстинкт самозащиты. Подстригание когтей ассоциируется у питомца с нанесением вреда, поэтому он проявляет агрессию в ответ.

Недоверие к хозяину. Если кошку плохо приучали к этой процедуре с раннего возраста, она не доверяет владельцу.

Как правильно приучить кошку к подстригу когтей

Главное — быть терпеливым и использовать постепенный подход:

Начинайте приучение с ранних месяцев жизни котенка. Регулярно трогайте его лапки, поощряйте за спокойствие.

Сначала просто прикасайтесь к когтям, затем постепенно переходите к их легкому надавливанию. Постоянно хвалите и вознаграждайте питомца.

Когда кошка привыкнет, начинайте стрижку когтей, но не больше 1-2 в день. Используйте специальные когтерезы, а не ножницы.

Прерывайте процедуру, если питомец начинает волноваться. Не давите, успокойте его лаской и повторите в другой раз.

Можно использовать успокаивающие феромоны или мягкую фиксацию кошки во время стрижки.

Что делать, если кошка не поддаётся

Если все попытки приучить неудачны, можно прибегнуть к другим способам:

Заблаговременно подстригайте когти животному, пока оно спит или занято другими делами.

Обращайтесь к ветеринару или грумеру, которые умеют правильно фиксировать кошку.

Рассмотрите вариант когтеточки или когтеотсекателя, чтобы исключить вред мебели.

Помните, что подстригание когтей — необходимая процедура для здоровья питомца. Подберите правильный подход и будьте терпеливы — со временем кошка к ней привыкнет.