Почему ваша кошка ненавидит стричь когти и что с этим делать?
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Регулярная стрижка когтей — важная процедура для ухода за кошками, но многие владельцы жалуются, что их питомцы категорически не желают ее терпеть. Как быть в такой ситуации?
Фото: flickr. com by yoppy, CC BY 2.0
Почему кошки не любят стрижку когтей
Основные причины нежелания кошек подстригать когти:
- Чувство дискомфорта и боли. Когти очень чувствительны, поэтому любое прикосновение к ним вызывает дискомфорт. Кошки боятся, что их будет больно.
- Природный инстинкт самозащиты. Подстригание когтей ассоциируется у питомца с нанесением вреда, поэтому он проявляет агрессию в ответ.
- Недоверие к хозяину. Если кошку плохо приучали к этой процедуре с раннего возраста, она не доверяет владельцу.
Как правильно приучить кошку к подстригу когтей
Главное — быть терпеливым и использовать постепенный подход:
- Начинайте приучение с ранних месяцев жизни котенка. Регулярно трогайте его лапки, поощряйте за спокойствие.
- Сначала просто прикасайтесь к когтям, затем постепенно переходите к их легкому надавливанию. Постоянно хвалите и вознаграждайте питомца.
- Когда кошка привыкнет, начинайте стрижку когтей, но не больше 1-2 в день. Используйте специальные когтерезы, а не ножницы.
- Прерывайте процедуру, если питомец начинает волноваться. Не давите, успокойте его лаской и повторите в другой раз.
- Можно использовать успокаивающие феромоны или мягкую фиксацию кошки во время стрижки.
Что делать, если кошка не поддаётся
Если все попытки приучить неудачны, можно прибегнуть к другим способам:
- Заблаговременно подстригайте когти животному, пока оно спит или занято другими делами.
- Обращайтесь к ветеринару или грумеру, которые умеют правильно фиксировать кошку.
- Рассмотрите вариант когтеточки или когтеотсекателя, чтобы исключить вред мебели.
Помните, что подстригание когтей — необходимая процедура для здоровья питомца. Подберите правильный подход и будьте терпеливы — со временем кошка к ней привыкнет.
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру