Кошка в стрессе: на что обращать внимание, чтобы распознать тревожные симптомы

Кошки — очень чувствительные животные, легко реагирующие на происходящие вокруг них изменения. Даже небольшие стрессовые ситуации могут оказывать негативное влияние на их здоровье и поведение. Но как понять, что ваш питомец испытывает стресс, и что делать в этом случае?

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Основные признаки стресса у кошек

Поведение кошки может значительно меняться, когда она находится в стрессовом состоянии. Вот на что нужно обратить внимание:

Изменение аппетита. Стрессовая кошка может полностью отказываться от еды или, наоборот, демонстрировать чрезмерный, ненормальный аппетит. Нарушение сна. Питомец может становиться гиперактивным по ночам или, наоборот, уходить в длительный сон. Агрессивность или чрезмерная пугливость. Кошка может беспричинно проявлять агрессию или, наоборот, пытаться спрятаться и избегать контакта. Неопрятность в туалетных делах. Появление "грязных" меток, непроизвольное мочеиспускание вне лотка. Повышенная активность груминга. Кошка может часами вылизываться, вплоть до травмирования кожи. Падение иммунитета. Стресс снижает защитные силы организма, повышая риск заболеваний.

Устранение причин стресса

Как только вы заметили беспокоящие признаки, необходимо выявить и устранить источник стресса. Это может быть:

Смена обстановки, переезд в новый дом;

Появление в доме нового питомца или ребенка;

Ремонтные работы, громкие звуки, посторонние запахи;

Длительное отсутствие хозяев, изменение режима.

Также помогут:

Создание укромных, безопасных мест для отдыха;

Использование успокаивающих феромонов;

Игры, ласки и общение с хозяином;

Прогулки на свежем воздухе.

Если эти меры не помогают, стоит обратиться к ветеринару, так как стресс может привести к серьезным последствиям для здоровья питомца.

Своевременное выявление и устранение причин стресса — залог спокойствия и благополучия вашей любимицы. Внимательно наблюдайте за ее поведением и не оставляйте без внимания тревожные сигналы.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

