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Почему собака ходит боком? Причины странной походки питомца

1:49
Зоосфера

В ветеринарной практике западных стран часто используется термин "крабирование", который описывает явление, когда собака будто бы идёт боком. На самом деле она движется вперёд, но её тело изогнуто так, что задние ноги смещены в одну сторону.

Почему собака ходит боком? Причины странной походки питомца
Фото: flickr.com by marbla123, CC BY 2.0

Обычно причиной такого поведения является неправильно подобранная шлейка или слишком короткий поводок. Однако есть и другие факторы, которые могут вызвать подобные проблемы:

Поведенческие.

Некоторые собаки используют движение боком как сигнал покорности. Они идут и одновременно сгибают спину, чтобы показать другой собаке свою уязвимость. Подобное поведение также характерно для самок в период течки.

Медицинские.

Походка боком может быть признаком боли в шее, спине, ушной инфекции или дисплазии тазобедренного сустава. В таких случаях собака начинает опираться на здоровую лапу, и диапазон её движения сокращается. Дисплазия тазобедренного сустава чаще встречается у крупных пород, поэтому любые изменения в походке таких собак должны насторожить владельца.

Возрастные.

Пожилые питомцы могут испытывать проблемы с равновесием. Вестибулярное заболевание часто сопровождается другими симптомами: наклоном головы, спотыканием или вращением по кругу. У молодых собак зачастую слишком длинные ноги.

Если щенок начинает ходить "крабом" в возрасте от 4 до 8 месяцев и при этом чувствует себя хорошо, то в годовалом возрасте его походка должна нормализоваться. Тем не менее, до посещения ветеринара нельзя полностью исключить дисплазию тазобедренного сустава.

Уточнения

Врождённый вывих бедра (син. Дисплазия тазобедренного сустава) – это врождённая неполноценность сустава, обусловленная его неправильным развитием.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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