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Вы знали, что у собак есть своя Пальмовая ветвь? Её тоже вручают в Каннах

Зоосфера

Оказывается у собак тоже есть премия, которая присуждается четвероногим актёрам за особые достижения в киноиндустрии. Эта награда, известная как "Собачья пальмовая ветвь", вручается в Каннах, хотя и неофициально.

Вы знали, что у собак есть своя Пальмовая ветвь? Её тоже вручают в Каннах
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Одним из последних её обладателей стал грейхаунд Сяо Синь. Он продемонстрировал блестящую игру в фильме "Чёрный пёс" китайского режиссёра Гуань Ху. Сяо Синь настолько убедительно сыграл хвостатого друга главного героя, что актёр Эдди Пэн после съёмок забрал его себе.

Среди других лауреатов "Собачьей пальмовой ветви" можно выделить джек-рассел-терьера Уигги из фильма "Артист", питбуля Саюри из "Однажды в Голливуде" и бордер-колли Месси из "Анатомии падения".

Уточнения

"Золота́я па́льмовая ветвь" (фр. Palme d'Or) — главная награда Каннского кинофестиваля. Своё современное название она получила в 1955 году. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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