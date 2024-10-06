Как помочь питомцу адаптироваться к смене сезона? Осенью могут обостриться хронические заболевания

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Россию пришла осень, а вместе с ней и похолодание. Ветеринарный врач Советской ветеринарной клиники Наталья Сергеевна Павлова предупреждает: этот период перехода от лета к осени может быть особенно опасен для организма питомца, который ещё не успел адаптироваться к смене сезона.

Фото: flickr.com by Фредерик ДЮПОН, PDM

Осенняя погода может стать причиной обострения хронических заболеваний и даже переохлаждения. Особого внимания требуют миниатюрные породы собак: Если у вашего питомца есть хронические системные заболевания, такие как болезни почек или других внутренних органов, рекомендуется посетить ветеринарного врача для профилактического приёма препаратов.

— Не забудьте подготовить сезонную одежду и утеплить собаку перед выходом на улицу.

— Наблюдайте за поведением питомца на прогулке: если он здоров, молод и хочет гулять, нет никаких ограничений по времени. Если же животное устало или замёрзло, оно само даст вам знать, что хочет домой.

— Не стоит сокращать прогулки, минимальное время выгула должно составлять 15-20 минут.

Уточнения

Биологи́ческая адапта́ция — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.

