Что делать, если питомец начал набирать вес после стерилизации? Советы ветеринара

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На вопрос, что делать, если после стерилизации ваш питомец начал набирать вес, ответила ветеринарный врач и зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Олеговна Левченко.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, PDM

По словам специалиста, набор веса после стерилизации — распространённая проблема, которая связана с уменьшением активности и гормональными изменениями. Организм животного больше не тратит энергию на половой цикл и переходит в режим энергосбережения, поскольку нет необходимости в воспроизводстве потомства.

Поведение питомца может измениться: он становится более спокойным и даже ленивым, при этом аппетит может оставаться прежним или даже повышаться. Способы похудения для животных те же, что и для людей: снижение потребления калорий и активный образ жизни.

Как правило, для таких животных рекомендуется перейти на менее калорийный корм, предназначенный для стерилизованных особей. Если вам требуется помощь, вы можете рассчитать рацион у диетолога и подобрать корм вместе с ветеринарным врачом.

Но главное — обеспечить пушистому другу возможность тратить калории: чаще гулять с собаками и играть с кошками.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются). Способность к спариванию при этом сохраняется.



