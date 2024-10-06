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Что делать, если питомец начал набирать вес после стерилизации? Советы ветеринара

1:14
Зоосфера

На вопрос, что делать, если после стерилизации ваш питомец начал набирать вес, ответила ветеринарный врач и зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Олеговна Левченко.

Что делать, если питомец начал набирать вес после стерилизации? Советы ветеринара
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, PDM

По словам специалиста, набор веса после стерилизации — распространённая проблема, которая связана с уменьшением активности и гормональными изменениями. Организм животного больше не тратит энергию на половой цикл и переходит в режим энергосбережения, поскольку нет необходимости в воспроизводстве потомства.

Поведение питомца может измениться: он становится более спокойным и даже ленивым, при этом аппетит может оставаться прежним или даже повышаться. Способы похудения для животных те же, что и для людей: снижение потребления калорий и активный образ жизни.

Как правило, для таких животных рекомендуется перейти на менее калорийный корм, предназначенный для стерилизованных особей. Если вам требуется помощь, вы можете рассчитать рацион у диетолога и подобрать корм вместе с ветеринарным врачом.

Но главное — обеспечить пушистому другу возможность тратить калории: чаще гулять с собаками и играть с кошками.

Уточнения

Стерилиза́ция или дефертилиза́ция — процесс лишения способности к размножению, с сохранением половых органов (в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются). Способность к спариванию при этом сохраняется.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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