Удивительная и спокойная порода: все особенности сибирских кошек

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Важные факты о сибирской породе кошек

Сибирская кошка обладает рядом уникальных особенностей строения. Ее крупное мускулистое тело и мощные, широкие лапы придают впечатляющий внешний вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, CC BY-SA 3.0

Между пальцами лап сибирской кошки можно увидеть пучки шерсти, которые помогают ей передвигаться по снегу. На шее и груди есть густой шерстяной воротник, а на задних лапах — своеобразные "штаны" из шерсти.

Голова у сибирской кошки круглая и большая, с выпуклым лбом, низкими скулами и пухлыми щечками, что придает ей выразительный и милый вид. На ушах часто можно увидеть кисточки, которые добавляют еще больше шарма. Эти особенности делают сибирскую кошку не только красивой, но и приспособленной к суровым климатическим условиям.

Сибирские кошки известны своим спокойствием. Обычно они тихо мурлыкают, чтобы напомнить вам о своем присутствии, но если они чем-то недовольны, вы обязательно об этом узнаете.

Они могут мяукать, когда голодны, хотят пить или скучают. Если вы отсутствовали весь день, их мяуканье станет значительно громче.

Уточнения

Сиби́рская кошка — порода полудлинношёрстных кошек.

