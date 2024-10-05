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Удивительная и спокойная порода: все особенности сибирских кошек

1:15
Зоосфера

Важные факты о сибирской породе кошек

Сибирская кошка обладает рядом уникальных особенностей строения. Ее крупное мускулистое тело и мощные, широкие лапы придают впечатляющий внешний вид.

Удивительная и спокойная порода: все особенности сибирских кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, CC BY-SA 3.0

Между пальцами лап сибирской кошки можно увидеть пучки шерсти, которые помогают ей передвигаться по снегу. На шее и груди есть густой шерстяной воротник, а на задних лапах — своеобразные "штаны" из шерсти.

Голова у сибирской кошки круглая и большая, с выпуклым лбом, низкими скулами и пухлыми щечками, что придает ей выразительный и милый вид. На ушах часто можно увидеть кисточки, которые добавляют еще больше шарма. Эти особенности делают сибирскую кошку не только красивой, но и приспособленной к суровым климатическим условиям.

Сибирские кошки известны своим спокойствием. Обычно они тихо мурлыкают, чтобы напомнить вам о своем присутствии, но если они чем-то недовольны, вы обязательно об этом узнаете.

Они могут мяукать, когда голодны, хотят пить или скучают. Если вы отсутствовали весь день, их мяуканье станет значительно громче.

Уточнения

Сиби́рская кошка — порода полудлинношёрстных кошек.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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