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Можно ли кошкам есть помидоры: вы об этом не знали

1:30
Зоосфера

Можно ли кошкам есть помидоры

Помидоры в целом безопасны для кошек. Однако некоторые части растения содержат опасное для здоровья вашего питомца вещество — соланин.

Можно ли кошкам есть помидоры: вы об этом не знали
Фото: unsplash.com by Mikhail Vasilyev, PDM

Следует избегать стеблей и листьев томатов. Они опасны и могут привести к отравлению вашей кошки. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у кошек. Дело в том, что даже небольшое количество соланина может привести к отравлению.

Кошка может начать испытывать такие симптомы, как диарея, рвота, затрудненное дыхание и слабость. Поэтому крайне важно следить за тем, чтобы кошки не поедали никаких зеленых частей томатного растения.

Соланин также содержится в картофеле и баклажанах. Поэтому с этими овощами нужно быть осторожным. Так же, как и в случае с помидорами, особенно опасны для здоровья и жизни кошки зеленые и проросшие части картофеля.

Употребление в пищу этих частей может вызвать желудочно-кишечные расстройства у кошек.

Поэтому, чтобы предотвратить потенциальное отравление и сохранить здоровье вашего питомца, важно избегать кормления кошек любыми продуктами, содержащими соланин.

Подводя итог, можно сказать, что спелая красная мякоть помидора безопасна для кошек, но зеленые части растения и картофель должны быть исключены из их рациона, чтобы обеспечить их хорошее самочувствие.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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