Морковь — хороший вариант для собак. Она хрустящая и ее можно давать в качестве полезного перекуса.
Стручковая фасоль — еще один безопасный выбор. Ее можно давать собакам в качестве низкокалорийного лакомства или добавлять в пищу для получения дополнительной клетчатки.
Горох безопасен для собак и может подаваться как свежим, так и приготовленным. Он содержит витамины и минералы и может стать вкусным дополнением к блюдам.
Сладкий картофель — питательный овощ, который может понравиться собакам. Вы можете его предложить в качестве угощения или размять и смешать с обычной едой.
Шпинат безопасен для собак в небольших количествах. Он может быть источником витаминов и минералов.
Брокколи можно давать собакам в умеренных количествах. Это хороший источник клетчатки и витаминов, но слишком большое количество может вызвать расстройство пищеварения. Лучше всего предлагать небольшие, приготовленные кусочки.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.