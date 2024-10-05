Эти овощи чрезвычайно полезны для собак: советы по питанию

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Морковь

Морковь — хороший вариант для собак. Она хрустящая и ее можно давать в качестве полезного перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Стручковая фасоль

Стручковая фасоль — еще один безопасный выбор. Ее можно давать собакам в качестве низкокалорийного лакомства или добавлять в пищу для получения дополнительной клетчатки.

Горох

Горох безопасен для собак и может подаваться как свежим, так и приготовленным. Он содержит витамины и минералы и может стать вкусным дополнением к блюдам.

Сладкий картофель

Сладкий картофель — питательный овощ, который может понравиться собакам. Вы можете его предложить в качестве угощения или размять и смешать с обычной едой.

Шпинат

Шпинат безопасен для собак в небольших количествах. Он может быть источником витаминов и минералов.

Брокколи

Брокколи можно давать собакам в умеренных количествах. Это хороший источник клетчатки и витаминов, но слишком большое количество может вызвать расстройство пищеварения. Лучше всего предлагать небольшие, приготовленные кусочки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



