Конституционный суд Российской Федерации определил, что эвтаназия бродячих собак является исключительной мерой. К умерщвлению могут прибегнуть только в том случае, если животное напало на человека или проявляет немотивированную агрессию.
Однако в российском законодательстве на данный момент отсутствует определение "немотивированной агрессии" собак. Чтобы сформулировать его, ученые и эксперты в области обращения с безнадзорными животными провели исследование, чтобы выяснить, может ли собака в принципе проявлять немотивированное агрессивное поведение.
По словам академика Российской академии наук Ирины Донник, немотивированную агрессию могут демонстрировать только больные животные, у которых диагностированы бешенство, онкологические заболевания, неврологические расстройства или эпилепсия. Такие собаки встречаются на практике не более чем в 5% случаев.
"В остальных случаях агрессивное поведение является мотивированной оборонительной реакцией, свойственной любому животному", — подчеркнула она.
Эксперты пришли к выводу, что не существует универсальных рекомендаций по обращению с агрессивным поведением животного. Необходимо выяснять его причины, чтобы разработать индивидуальный подход к каждому конкретному случаю.
Эвтана́зия — практика прекращения жизни человека или другого живого существа, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.