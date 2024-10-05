Конституционный суд РФ признал эвтаназию бродячих собак исключительной мерой

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Конституционный суд Российской Федерации определил, что эвтаназия бродячих собак является исключительной мерой. К умерщвлению могут прибегнуть только в том случае, если животное напало на человека или проявляет немотивированную агрессию.

Фото: flickr.com by Соня Пау, CC BY 2.0

Однако в российском законодательстве на данный момент отсутствует определение "немотивированной агрессии" собак. Чтобы сформулировать его, ученые и эксперты в области обращения с безнадзорными животными провели исследование, чтобы выяснить, может ли собака в принципе проявлять немотивированное агрессивное поведение.

По словам академика Российской академии наук Ирины Донник, немотивированную агрессию могут демонстрировать только больные животные, у которых диагностированы бешенство, онкологические заболевания, неврологические расстройства или эпилепсия. Такие собаки встречаются на практике не более чем в 5% случаев.

"В остальных случаях агрессивное поведение является мотивированной оборонительной реакцией, свойственной любому животному", — подчеркнула она.

Эксперты пришли к выводу, что не существует универсальных рекомендаций по обращению с агрессивным поведением животного. Необходимо выяснять его причины, чтобы разработать индивидуальный подход к каждому конкретному случаю.

Уточнения

Эвтана́зия — практика прекращения жизни человека или другого живого существа, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания.

