Как появилась порода саванна и почему она так популярна

Саванна: гибрид дикого сервала и домашней кошки

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эта грациозная порода кошек появилась на свет в 1986 году. Для её выведения селекционеры скрестили дикого сервала с домашней кошкой. Официально порода была признана только в 2001 году. Стоимость котят варьируется от 4 до 12 тысяч долларов, а иногда достигает 20 тысяч. Несмотря на дикое происхождение и высокую цену, эта порода завоевала сердца многих любителей животных.

Фото: flickr. com by Rosana Prada, CC BY 2.0

Саванна сочетает в себе дикость и способность к жизни в домашних условиях. Эти кошки внешне напоминают сервала, но отлично адаптируются к жизни с людьми. Саванна — одна из самых крупных пород домашних кошек: её рост может достигать 135 см, а вес — от 8 до 15 кг.

Эти кошки славятся не только размерами, но и интеллектом. По характеру они напоминают собак: верны своим хозяевам, могут охранять дом, с настороженностью относятся к незнакомцам и требуют регулярных прогулок. Саванны не боятся воды — напротив, они обожают купаться и играть в ней.

Несмотря на внушительный вид, саванны дружелюбны и отлично уживаются с другими животными, особенно с собаками, с которыми часто становятся верными друзьями.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

