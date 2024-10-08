Как появилась порода саванна и почему она так популярна

Эта грациозная порода кошек появилась на свет в 1986 году. Для её выведения селекционеры скрестили дикого сервала с домашней кошкой. Официально порода была признана только в 2001 году. Стоимость котят варьируется от 4 до 12 тысяч долларов, а иногда достигает 20 тысяч. Несмотря на дикое происхождение и высокую цену, эта порода завоевала сердца многих любителей животных.
Саванна сочетает в себе дикость и способность к жизни в домашних условиях. Эти кошки внешне напоминают сервала, но отлично адаптируются к жизни с людьми. Саванна — одна из самых крупных пород домашних кошек: её рост может достигать 135 см, а вес — от 8 до 15 кг.
Эти кошки славятся не только размерами, но и интеллектом. По характеру они напоминают собак: верны своим хозяевам, могут охранять дом, с настороженностью относятся к незнакомцам и требуют регулярных прогулок. Саванны не боятся воды — напротив, они обожают купаться и играть в ней.
Несмотря на внушительный вид, саванны дружелюбны и отлично уживаются с другими животными, особенно с собаками, с которыми часто становятся верными друзьями.
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