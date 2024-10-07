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Как правильно выбрать место для щенка

Как правильно подготовить место для щенка
1:31
Зоосфера

Прежде чем завести щенка, нужно заранее подготовить для него уютный уголок. Советы экспертов помогут вам организовать пространство так, чтобы питомцу было комфортно и безопасно.

Как правильно подготовить место для щенка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Итак, почему собаке необходимо иметь своё место в доме? Как утверждают опытные собаководы, у пса должен быть свой уголок. Это не значит, что он обязан проводить там всё время, но важно, чтобы у вас была возможность отправить его туда по команде, если ситуация требует. Например, когда приходят гости с маленьким ребёнком, который боится собак.

Для самой собаки личное место тоже крайне важно. Это её безопасная зона, где она может спокойно отдыхать и чувствовать себя защищённой.

Важно правильно организовать это место. Во-первых, оно должно быть постоянным. Когда собака привыкает к определённому месту, она легче выполняет команды. Подбирая локацию для щенка, помните о размере взрослой собаки — пространство должно быть достаточно большим.

Кроме того, уголок питомца не должен находиться на сквозняке, под кондиционером или рядом с батареями. Важно выбрать место с комфортной температурой. Собака должна иметь возможность видеть, что происходит вокруг неё, поскольку они любят быть в курсе событий. Ещё лучше, если вы поднимете её лежанку на небольшую высоту — так питомец будет чувствовать себя более уютно.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Автор Дмитрий Тезнев
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