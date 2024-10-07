Как правильно выбрать место для щенка

Как правильно подготовить место для щенка

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прежде чем завести щенка, нужно заранее подготовить для него уютный уголок. Советы экспертов помогут вам организовать пространство так, чтобы питомцу было комфортно и безопасно.

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Итак, почему собаке необходимо иметь своё место в доме? Как утверждают опытные собаководы, у пса должен быть свой уголок. Это не значит, что он обязан проводить там всё время, но важно, чтобы у вас была возможность отправить его туда по команде, если ситуация требует. Например, когда приходят гости с маленьким ребёнком, который боится собак.

Для самой собаки личное место тоже крайне важно. Это её безопасная зона, где она может спокойно отдыхать и чувствовать себя защищённой.

Важно правильно организовать это место. Во-первых, оно должно быть постоянным. Когда собака привыкает к определённому месту, она легче выполняет команды. Подбирая локацию для щенка, помните о размере взрослой собаки — пространство должно быть достаточно большим.

Кроме того, уголок питомца не должен находиться на сквозняке, под кондиционером или рядом с батареями. Важно выбрать место с комфортной температурой. Собака должна иметь возможность видеть, что происходит вокруг неё, поскольку они любят быть в курсе событий. Ещё лучше, если вы поднимете её лежанку на небольшую высоту — так питомец будет чувствовать себя более уютно.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

