Какая кошка лучше подойдёт для квартиры: советы по выбору

Идеальные породы кошек для тех, кто живёт в квартире

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая порода кошек имеет свои особенности и требования к условиям содержания. Не все породы подходят для жизни в квартире.

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Наиболее простыми в уходе считаются сфинксы, шотландские вислоухие и корниш-рексы. У сфинксов нет шерсти, что значительно упрощает уборку, а самцы этой породы не метят территорию. Шотландские вислоухие обладают отличной обучаемостью и короткой шерстью: они быстро привыкают к лотку, и проблемы с уборкой возникают крайне редко. Корниш-рексы мало линяют, что также снижает заботы по уходу.

Кроме того, покладистым характером могут похвастаться такие породы, как персидская кошка, британская короткошёрстная, скоттиш-страйт, священная бирма, русская голубая и экзотическая короткошёрстная.

Характер питомца играет важную роль при выборе породы для квартиры. Например, саванна и бенгальская кошка требуют много внимания и во многом ведут себя как собаки. Сиамские кошки тоже нуждаются в постоянном внимании, что может стать проблемой для занятых владельцев.

Для жизни в квартире подойдут такие породы, как уральский рекс, мэнкс, сококе, тойгер, европейская короткошёрстная, мэйн-кун и невская маскарадная. Эти породы сочетают в себе красоту и удобство содержания в домашних условиях.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

