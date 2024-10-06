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Эффективные советы для чистоты дома с собакой или кошкой

Как сделать дом чистым с питомцем без лишних усилий
1:56
Зоосфера

Владельцы собак и кошек знают: питомцы — это источник радости, но и определённая ответственность. Важно поддерживать чистоту и порядок в доме, несмотря на распространённый миф, что с появлением четвероногого друга это становится невозможным. К счастью, это всего лишь стереотип, и, если вы когда-либо отказывались от мечты завести питомца из-за страха перед уборкой, теперь можно сделать этот шаг смело.

Как сделать дом чистым с питомцем без лишних усилий
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Конечно, с питомцем прибавятся дела по дому, но при грамотном подходе вы их даже не заметите. Лайфхаки опытных владельцев помогут легко справляться с типичными проблемами: запахами, шерстью, блохами и бактериями.

Неприятный запах


Кошачий лоток требует особого внимания — ежедневной чистки и замены наполнителя. Если питомец оставил следы в другом месте, срочно промокните жидкость бумажными полотенцами и вымойте поверхность с дезинфицирующим средством. Для ковров используйте смесь лимонного сока или уксуса, что поможет устранить запах.

Шерсть


Чтобы избавиться от шерсти, сначала протрите мебель влажной тряпкой — это удалит значительную часть волосков. Затем используйте пылесос с щёткой и завершите процесс антистатиком, чтобы шерсть не прилипала снова.

Блохи


Для борьбы с блохами обработайте стены и плинтусы инсектицидом, но избегайте дихлофоса, который может быть опасен для питомцев. Важно обработать щели и поверхности, где могут скапливаться паразиты.

Микробы и бактерии


Регулярная дезинфекция — залог чистоты. Протирайте мебель и полы раствором уксуса и воды хотя бы раз в неделю, и ваш дом будет оставаться чистым и безопасным для всех. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться компанией своего питомца, не беспокоясь о чистоте дома.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Автор Дмитрий Тезнев
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