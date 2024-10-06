Учёные доказали опасность тесного контакта с домашними животными

Владельцы собак и кошек нередко считают своих питомцев полноправными членами семьи. Они так любят своих пушистых друзей, что часто обнимают их и даже целуют. Подобные сцены можно увидеть на улице, в парках или у себя дома.
Однако учёные из Каледонского университета в Глазго предостерегают: тесный физический контакт с домашними животными может представлять угрозу для здоровья. Их исследования показали, что целовать питомцев или позволять им облизывать ваши тарелки категорически не рекомендуется.
Эдел Диксон, один из авторов исследования, утверждает: "Обмен слюной между человеком и животным может привести к передаче опасных бактерий. Супербактерии способны передаваться от животных к людям и наоборот, создавая серьёзную угрозу здоровью".
Хотя наличие супербактерий у питомцев или их владельцев не является нормой, учёные предупреждают, что такой риск всегда присутствует. Они настоятельно советуют относиться к животным с осторожностью и не воспринимать их как людей.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.