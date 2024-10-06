Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От собак до попугаев: с какими питомцами россияне предпочитают отправляться в путешествия
Как сделать так, чтобы тесто для пиццы было одновременно мягким и хрустящим
Как приготовить домашнюю кабачковую икру
Буйнов рассказал, как получил травму головы из-за любви к первой учительнице
Ваши томаты в опасности: признаки болезней, которые нельзя игнорировать
Хирург Дернов рассказал, какие пластические операции наиболее популярны у москвичек в 2024 году
Эксперт назвала идеальную температуру для сна
Тайна Атлантики: обнаружен древний кратер от астероида эпохи динозавров
Как защитить кожу вокруг глаз: советы косметолога, которые спасут вашу молодость

Учёные доказали опасность тесного контакта с домашними животными

Питомцы — члены семьи, но не в вопросах здоровья: важное предостережение
1:08
Зоосфера

Владельцы собак и кошек нередко считают своих питомцев полноправными членами семьи. Они так любят своих пушистых друзей, что часто обнимают их и даже целуют. Подобные сцены можно увидеть на улице, в парках или у себя дома.

Питомцы — члены семьи, но не в вопросах здоровья: важное предостережение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако учёные из Каледонского университета в Глазго предостерегают: тесный физический контакт с домашними животными может представлять угрозу для здоровья. Их исследования показали, что целовать питомцев или позволять им облизывать ваши тарелки категорически не рекомендуется.

Эдел Диксон, один из авторов исследования, утверждает: "Обмен слюной между человеком и животным может привести к передаче опасных бактерий. Супербактерии способны передаваться от животных к людям и наоборот, создавая серьёзную угрозу здоровью".

Хотя наличие супербактерий у питомцев или их владельцев не является нормой, учёные предупреждают, что такой риск всегда присутствует. Они настоятельно советуют относиться к животным с осторожностью и не воспринимать их как людей.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Еда и рецепты
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту Аудио 
Где нельзя сажать лук и чеснок
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать лук и чеснок Аудио 
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Еда и рецепты
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Последние материалы
Как приготовить домашнюю кабачковую икру
Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов
Буйнов рассказал, как получил травму головы из-за любви к первой учительнице
Ваши томаты в опасности: признаки болезней, которые нельзя игнорировать
Хирург Дернов рассказал, какие пластические операции наиболее популярны у москвичек в 2024 году
Тайна Атлантики: обнаружен древний кратер от астероида эпохи динозавров
Эксперт назвала идеальную температуру для сна
Как защитить кожу вокруг глаз: советы косметолога, которые спасут вашу молодость
Популярность азиатских стран растёт: россияне выбирают Вьетнам, Малайзию и Таиланд для отдыха
В ГАИ рассказали, как прогревать автомобиль осенью, чтобы избежать штрафа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.