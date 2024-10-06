Исследование показало вред популярных рецептов для кошек

Кошачий рацион из интернета: как избежать ошибок в питании

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После анализа рецептов для кошек из различных интернет-источников и ветеринарных книг, пришли к неутешительным выводам: многие из них могут нанести вред здоровью животных.

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В исследовании, которое охватывало 114 рецептов, не нашлось ни одного, который бы содержал все необходимые питательные вещества. Более того, некоторые из предложенных блюд оказались токсичными для кошек.

Особенно настораживает присутствие в рецептах таких ингредиентов, как лук и чеснок. Эти овощи строго запрещены для употребления кошками, так как они могут вызвать отравление. Также стоит опасаться рецептов с сырым мясом: оно может быть источником опасных паразитов и бактерий, которые угрожают здоровью животного.

Некоторые из рецептов, хотя и не представляли прямой угрозы, содержали недостаточное количество жизненно важных элементов, что негативно сказывается на состоянии животного и не способствует поддержанию его здоровья.

Для того чтобы составить правильный и сбалансированный рацион для вашей кошки, лучше всего обратиться за советом к ветеринару.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

