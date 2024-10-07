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Охотничий инстинкт кошки: почему питомец кусает за ноги

Почему ваша кошка кусает вас за ноги
1:02
Зоосфера

Если кошка кусает вас за ноги, это может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, такое поведение часто связано с недостатком внимания или скукой. Кошка может проявлять активность, пытаясь привлечь ваше внимание или удовлетворить свой охотничий инстинкт, ведь многие кошки имеют сильную потребность в активных играх и "охоте".

Почему ваша кошка кусает вас за ноги
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Во-вторых, кусание за ноги может быть связано с недостаточной физической или ментальной стимуляцией. Питомцу может не хватать игр, которые позволяют ему выплёскивать энергию и удовлетворять свои инстинкты. В таких случаях важно предоставить кошке игрушки, а также обустроить игровую зону, чтобы у неё была возможность проявлять свою природную активность.

Однако, если раньше спокойная и ласковая кошка вдруг начала проявлять агрессию, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В таких ситуациях стоит обязательно обратиться к ветеринару для проверки состояния питомца.

Автор Дмитрий Тезнев
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