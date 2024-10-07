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Опасность эфирных масел для домашних животных

Почему питомцы ненавидят цитрусовый запах
1:15
Зоосфера

Кошки и собаки, обладающие чрезвычайно острым обонянием, часто негативно реагируют на запахи цитрусовых. Это связано с высокой концентрацией эфирных масел в кожуре плодов, которые могут вызывать сильное раздражение обонятельных рецепторов у животных. Запах цитрусов для кошек и собак слишком резкий, и они инстинктивно стараются избегать его.

Почему питомцы ненавидят цитрусовый запах
Фото: flickr.com by gcardinal, CC BY 2.0

Однако не только из-за неприятного аромата питомцы убегают при контакте с цитрусовыми. Эфирные масла, содержащиеся в апельсинах, лимонах и других цитрусовых, являются токсичными для животных. Их метаболизм более чувствителен к таким веществам, чем у людей, и даже небольшое воздействие может привести к отравлению.

Ветеринары настоятельно не рекомендуют дразнить домашних животных цитрусовыми или другими веществами с токсичными эфирными маслами. Некоторые из них могут быть крайне опасны и вызвать серьёзные последствия. Например, кошки особенно уязвимы к эфирным маслам корицы, цитрусовых, гвоздики, эвкалипта и мяты. Для собак опасными считаются масла сосны, чайного дерева и уинтергрина.

Уточнения

Ци́трус - род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые.

Автор Дмитрий Тезнев
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