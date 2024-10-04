Адвокат похитителя кенгурят рассказала, что необходимо проверить психологическое здоровье обвиняемого

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Адвокат Екатерина Сентищева, представляющая интересы обвиняемого в краже кенгуренка из ярославского зоопарка, сообщила, что намерена обжаловать его арест и потребовать проверки психического состояния своего подзащитного.

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"Будем обжаловать, потому что мой подзащитный не согласен с мерой пресечения. И суд не удовлетворил мое ходатайство о запросе медицинских документов и продлении меры задержания до 72 часов и выяснения психического состояния здоровья моего подзащитного. По этой причине буду обжаловать", — объявила адвокат в разговоре с журналистами.

Она сообщила "РИА Новости”, что подзащитный совершил данное преступление из-за проблем с психическим здоровьем. При этом мужчина сам признался в содеянном и явился с повинной.

"В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом", — рассказала Екатерина Сентищева.

Напомним, в пятницу Заволжский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц и 26 дней в отношении Ивана Некрасова, 1993 года рождения, задержанного по подозрению в краже трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области. Как сообщил представитель суда РИА Новости, пока Некрасову предъявлено обвинение лишь в краже одного из животных — ярославского кенгуренка по кличке Кроша.

Уточнения

Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός "душевный, жизненный") — сложное понятие в психологии и медицине, которое в зависимости от областей знаний и направлений наук определяется как:

