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Челябинский зоопарк начинает работу в зимнем режиме

0:53
Зоосфера

В челябинском зоопарке заявили о переходе в зимний режим работы. Это связано с похолоданиями в Челябинской области. Парк будет открыт 10:00 до 17:00 в будни, а в выходные и праздники до 18:00. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

Челябинский зоопарк начинает работу в зимнем режиме
Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, CC BY-SA 3.0

Как сообщает kursdela. biz, посетители смогут осматривать экспозиции зоопарка даже после окончания времени входа, но не позднее 19:00 часов вечера.

Контрактный зоопарк Челябинска будет работать только по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Посетители смогут взаимодействовать с животными с 11:00 до 16:00, но при условии, что температура воздуха будет не ниже минус 10 градусов, а также отсутствия осадков и сильного ветера.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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