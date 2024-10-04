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Зоопсихолог рассказала, как проверить свою готовность завести домашнее животное

2:03
Зоосфера

Оценить свою готовность обзавестись домашним питомцем можно с помощью специального теста, рассказала во Всемирный день животных сайту Москва 24 зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Зоопсихолог рассказала, как проверить свою готовность завести домашнее животное
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Эксперт посоветовала принимать решение осознанно, а не спонтанно.

"Надо продумать хорошенько, не планируется ли у вас поездка в отпуск? Сможете ли вы совместить школьную занятость, домашние задания, дополнительные занятия детей и ещё уход за щенком или котёнком? Они ведь, как маленькие дети, требуют внимания, времени и терпения", — подчеркнула она.

Левченко отметила, что осенью люди чаще заводят домашних животных. Это связано с тем, что дети, вернувшиеся в город после каникул в деревне, просят родителей подарить им питомца. Кроме того, летом и осенью на улице появляется много котят, которых сердобольные люди часто забирают к себе. Ещё одна причина — осенние холода, которые заставляют проводить больше времени дома, и многие хотят делать это в компании пушистого друга.

По словам зоопсихолога, перед решением завести животное следует ответить на несколько вопросов:

  • Где вы возьмёте питомца: в приюте или у заводчика?
  • Питомца какого возраста хотите: взрослого или котёнка (щенка)?
  • Не страдает ли кто-то из домочадцев аллергией на шерсть?
  • Есть ли члены семьи, которые против питомца в доме и почему?
  • Кто будет заботиться о животном, пока вы в отъезде:
  • Есть ли у вас ресурсы для лечения животного, если оно заболеет?
  • Готовы ли вы посвящать питомцу несколько часов ежедневно в течение его жизни?

Левченко отметила, что любые трудности преодолимы, а в современном мире есть те, кто помогает ухаживать за животными, однако нужно помнить, что питомец — не игрушка: у него есть характер.

"Вам потребуется время, чтобы найти общий язык", — подытожила эксперт.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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