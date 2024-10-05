Чем питомцу грозит змеиный укус? В Москве ветеринары целый месяц боролись за жизнь собаки, укушенной гадюкой

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отдыхая на природе с питомцами, помните, что животные, как и люди, очень тяжело переносят укусы ядовитых змей. Будьте внимательны и старайтесь уберечь их от нападения гадюк.

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Хозяева метиса йоркширского терьера, по кличке Челси, отдыхали со своим питомцем в Тверской области, где и произошла злополучная встреча со змеёй. После укуса гадюки у собаки начался отёк морды, она почувствовала недомогание и вялость. В ближайшей ветеринарной клинике животному оказали экстренную помощь, но улучшения не наступало.

Через пять дней владельцы вернулись в Москву и обратились в Зеленоградскую ветеринарную клинику. К тому времени состояние Челси ухудшилось: она не вставала, её мучили многократная рвота и понос с кровью.

После проведения УЗИ, рентгена и анализов ветеринарный врач Надежда Кузина предположила, что у собаки возникли осложнения, связанные с последствиями укуса или реакцией организма на лекарства. Было решено провести диагностическую операцию — лапаротомию.

Версию ветеринара подтвердили: у Челси были полная неподвижность желудка и кишечника, а также признаки начала панкреонекроза. Кроме того, у неё наблюдалась острая почечная недостаточность, гепатопатия и энтероколит.

После постановки точных диагнозов лечение скорректировали, и Челси постепенно начала вставать и пить. Частота рвоты и поноса снизилась, а через две недели после укуса она смогла самостоятельно есть.

Сейчас пациентке стало лучше: она резвится и виляет хвостом. Однако ей ещё предстоит длительное время принимать лекарства дома, а ветеринары будут следить за анализами крови и состоянием внутренних органов по УЗИ.

Профессионализм ветврачей и упорство хозяев, не оставлявших надежу, помогли питомцу справиться. Собачка весом всего в 3,5 килограмма тоже проявила редкую жизнестойкость, и все закончилось благополучно. Но лучше избегать подобных испытаний и следить за тем, где гуляет ваш питомец.

Уточнения

Острый панкреатит — остро протекающее асептическое воспаление поджелудочной железы.

