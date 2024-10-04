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Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества

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Зоосфера

Почему стоит выбрать короткошерстные породы кошек

Их шерсть не спутывается, поэтому ежедневного тщательного расчесывания не требуется. Если у кошки нет густого подшерстка, то и проблем с выпадением шерсти тоже не будет.

Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Еще одна причина, по которой короткошерстные кошки являются отличными домашними животными, заключается в том, что за ними легко ухаживать. Они обычно хорошо ухаживают за собой и имеют короткую или среднюю длину шерсти, что облегчает уход за ними.

Как ухаживать за короткошерстными породами кошек

Чтобы вычесать шерсть кошки, смочите расческу водой и аккуратно расчешите шерсть от головы до хвоста, следуя за ростом шерсти. Затем повторите те же действия против роста шерсти

С помощью щетки-сликера вычешите подшерсток, а оставшиеся волоски удалите массажной щеткой или рукавицей.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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