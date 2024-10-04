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Это важно знать: можно ли собакам есть индейку

1:00
Зоосфера

Можно ли собакам есть индейку

Как сырое, так и приготовленное мясо положительно влияет на здоровье питомца. Каждый владелец собаки сам выбирает, каким мясом кормить своего четвероногого друга.

Это важно знать: можно ли собакам есть индейку
Фото: openverse.org by B@rt, CC BY-SA 3.0

Индейка богата витаминами А и Е, а также содержит кальций, калий, магний и железо. Кроме того, индейка не содержит гормонов и антибиотиков, которые часто используются для ускорения роста цыплят. Поэтому это мясо является более безопасным для кормления собак. 
 
Мясо следует давать ежедневно или чередовать с рыбой и субпродуктами. Вводить его в рацион следует постепенно, небольшими порциями, тщательно следя за реакцией организма животного.

Для кормления собаки можно использовать только мясо из бедра индейки, а также добавить сердце индейки.

Если вы решили использовать только мясо, его количество следует увеличить до необходимого объема.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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