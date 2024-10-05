Продукты, которые улучшают настроение и здоровье вашего питомца

Важность правильного питания для здоровья и поведения питомца

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное питание играет ключевую роль в жизни питомца. Оно влияет не только на его здоровье, но и на настроение и поведение.

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Например, дефицит серотонина в организме питомца может стать причиной депрессии. Чтобы избежать этого, важно включать в рацион продукты, содержащие триптофан. Это мясо, птица, овёс и бобовые — они помогают не только повысить уровень серотонина, но и увеличить количество белка в организме. Недостаток белка может вызывать стресс и даже агрессию у животных.

В рацион собак также необходимо включать овощи и фрукты. Они способствуют поддержанию хорошего настроения и помогают сохранять активность.

Когда в доме живёт несколько питомцев, лучше кормить их одновременно, но из отдельных мисок, чтобы предотвратить пищевую агрессию, при которой животное защищает свою еду. Кроме того, не стоит давать питомцу еду с человеческого стола, так как добавки в продуктах могут нанести ему вред.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

