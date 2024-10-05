Продукты, которые улучшают настроение и здоровье вашего питомца

Правильное питание играет ключевую роль в жизни питомца. Оно влияет не только на его здоровье, но и на настроение и поведение.
Например, дефицит серотонина в организме питомца может стать причиной депрессии. Чтобы избежать этого, важно включать в рацион продукты, содержащие триптофан. Это мясо, птица, овёс и бобовые — они помогают не только повысить уровень серотонина, но и увеличить количество белка в организме. Недостаток белка может вызывать стресс и даже агрессию у животных.
В рацион собак также необходимо включать овощи и фрукты. Они способствуют поддержанию хорошего настроения и помогают сохранять активность.
Когда в доме живёт несколько питомцев, лучше кормить их одновременно, но из отдельных мисок, чтобы предотвратить пищевую агрессию, при которой животное защищает свою еду. Кроме того, не стоит давать питомцу еду с человеческого стола, так как добавки в продуктах могут нанести ему вред.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.