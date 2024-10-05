Необычные привычки собак: зачем они приносят палки домой

Почему ваша собака приносит палки с прогулки

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные часто удивляют нас своим поведением. Например, многие собаки любят приносить с прогулок палки из леса или парка. Но почему они так делают?

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

На самом деле всё очень просто: собаки воспринимают палку как новую игрушку. Поэтому нет причин ругать их за желание принести её домой. К тому же им может нравиться запах леса, который остаётся на трофее.

Однако грызть такие палки нежелательно. Дело в том, что мелкие кусочки древесины могут быть опасны для здоровья собаки, ведь при проглатывании они могут нанести вред её пищеварительной системе.

Чтобы избежать проблем, лучше вовремя предложить питомцу его любимые игрушки. А на прогулку всегда стоит брать что-то, чем можно отвлечь собаку, если она вдруг решит принести домой очередную палку.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

