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Стресс у кошек: главные причины и способы борьбы

Основные причины стресса у кошек
1:24
Зоосфера

Исследования показывают, что животные, в том числе кошки, могут испытывать сильное нервное напряжение. Эта информация стала доступна только в последние годы, и сейчас важно понимать, какие именно факторы вызывают у них стресс. Основные причины стресса у кошек:

Основные причины стресса у кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Переезд

Когда кошка попадает в новый дом, это может стать для неё серьёзным испытанием. Незнакомая обстановка вызывает тревогу, и животному требуется время для адаптации. В некоторых случаях этот процесс может занять больше недели, как отмечают специалисты.

Появление новых питомцев

Введение в дом нового питомца часто сопровождается сложностями. "Хозяйка" территории, будь то кошка или другое животное, может чувствовать угрозу со стороны новичка. Хотя со временем питомцы могут подружиться, в первое время риск конфликтов высок. Владелец должен проявить осторожность и терпение, чтобы минимизировать стресс для своего первого питомца.

Одиночество

Не все кошки одинаково реагируют на одиночество. Некоторые легко переносят отсутствие хозяина, но есть и такие, которым важно внимание и взаимодействие с человеком. Если питомцу становится скучно, важно находить время для общения и совместных игр, чтобы поддерживать его эмоциональное состояние.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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