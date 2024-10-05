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Загадка кошачьего поведения: почему они обнюхивают ноги хозяина

Почему кошки облизывают и обнюхивают ноги хозяев
1:36
Зоосфера

Кошки — одни из самых любимых и популярных домашних животных, которые щедро делятся с нами своей любовью и привязанностью. Однако их поведение порой может вызывать недоумение. Многие хозяева задумываются, почему их питомцы так часто норовят облизать или обнюхать ноги. Попробуем разобраться в причинах такого поведения — их, как оказывается, немало.

Почему кошки облизывают и обнюхивают ноги хозяев
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Запах

Кошки обладают крайне острым обонянием, которое они используют для охоты и общения. Когда питомец облизывает или обнюхивает ноги хозяина, он наслаждается знакомыми запахами. Особенно интересны кошкам ноги хозяина после возвращения с улицы, где они впитали новые и необычные ароматы.

Забота

Облизывание ног может быть проявлением заботы и привязанности. Для кошек это напоминает поведение матери, которая вылизывала своих котят. Таким образом, кошка выражает вам свою любовь и внимание.

Вкус

На человеческой коже могут оставаться следы соли, выделенной с потом, и этот вкус привлекает питомца. Кошки неравнодушны к солёному, поэтому они могут облизать ноги в поисках солёного вкуса.

Стресс

Иногда облизывание и обнюхивание ног может быть признаком стресса. Кошка может испытывать беспокойство из-за изменений в окружающей среде, новой обстановки или других факторов. Таким образом, успокаиваясь, она пытается найти уверенность и защиту рядом с хозяином.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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